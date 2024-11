Saint-Paul recense les personnes vulnérables sur son territoire

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Paul poursuit son travail de recensement des personnes vulnérables (âgées, handicapées ou isolées). "Ce dispositif est essentiel pour garantir une réponse rapide et adaptée en cas de situation d’urgence, comme les cyclones ou autres risques exceptionnels" indique la commune saint-pauloise dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Ce registre nominatif et confidentiel comprend des informations utiles (identité, âge, coordonnées) et permet d’assurer un suivi personnalisé pour accompagner les personnes les plus fragiles.

Sont concernées par cette démarche volontaire :

- les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à domicile. Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail. Les adultes en situation de handicap vivant à domicile.

-t oute personne isolée ou fragilisée.

L’arrivée des premières tempêtes de la saison rappelle l’importance pour les personnes vulnérables de se faire connaître le plus rapidement possible.

Pour s’inscrire, plusieurs moyens sont disponibles :

Téléphone : 0262 45 76 45 Mail : ccas@mairie-saintpaul.fr

Courrier : CCAS, 19 rue Évariste de Parny, BP 73, 97862 Saint-Paul Cedex

Avec cette initiative, Saint-Paul confirme son engagement à rester au plus près de ses habitants, en particulier les plus vulnérables, afin d’assurer leur sécurité et leur bien-être.