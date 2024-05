Saint-Paul : "Rendez-vous aux jardins" pour des ateliers sensorielles

Ce samedi 1er et dimanche 2 juin 2024, la ville de Saint-Paul invite les Réunionnaises et Réunionnais aux "Rendez-vous aux jardins". Au programme : atelier autour du Vétivier, des plantes utilisées, entre autres, dans la confection de parfum, et une balade sensorielle dans le centre-ville de Saint-Paul, pour découvrir les arbres et leur environnement. Nous publions le post de la ville ci-dessous (Photo d'illustration : Mairie de Saint-Paul)

- Samedi 1er Juin, à 10h, rendez-vous à la médiathèque du Guillaume :

Atelier autour du Vétiver avec l’autrice Gaële Gonthier.

Durée 1h, enfants de 6 à 12 ans, gratuit.

Réservation obligatoire au 0262 32 45 45.