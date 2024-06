Saint-Paul : retour sur les Rencontres inter-écoles

Les 10 et 11 juin 2024, le complexe Évariste de Parny de la commune de Saint-Paul, a accueilli près de 700 élèves pour des journées olympiques inoubliables. Les écoles du bassin de vie de Plateau Caillou : Jean Monnet, Blanche Pierson, Adèle Ferrand, Fleurimont II et La Balance se sont réunies pour célébrer l'esprit olympique à travers des ateliers sportifs et éducatifs. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

Chaque jour, la cérémonie d'accueil de la flamme olympique des écoles a été un moment fort, préparant les élèves au passage de la véritable flamme olympique le 12 juin à Saint-Paul.