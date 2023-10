Saint-Paul : réunion du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

La séance restreinte du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Saint-Paul s’est tenue à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul. Le maire Emmanuel Séraphin, a ainsi "réaffirmé l’ambition de la municipalité pour garantir durablement la sécurité et la tranquillité publiques sur le territoire et ainsi construire une ville où il fait bon vivre" a noté la mairie saint-pauloise ce mardi 10 octobre 2023 (Photo www.imazpress.com)

Ce travail du CLSPD de Saint-Paul a été salué par le sous-préfet de Saint-Paul, Philippe Malizard, la procureure de la République, Véronique Denizot, et le commandant de la compagnie de gendarmerie, Thomas Petit.