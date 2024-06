Saint-Paul : Rose et rose, un opéra jazz qui réunit et sensibilise

Le mercredi 5 juin 2024, le Téat plein air de Saint-Gilles a vibré au son de l'opéra jazz "Rose et rose". Fruit d'un vaste projet artistique et pédagogique, ce spectacle a mobilisé près de 300 enfants des écoles de Saint-Paul, notamment les élèves des écoles : Paul Julius Benard, Jasmin Robert, Tan-Rouge, Fleurimont, Roquefeuil, Palmistes, Rosalie Javouay, et Louise Siarane. (Photo : ville de Saint-Paul)

"Rose et rose" n'est pas seulement un spectacle, mais aussi une initiative de sensibilisation contre le harcèlement scolaire, un fléau que nous devons combattre ensemble.

Les jeunes artistes ont chanté avec brio et passion, devenant ainsi des ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement scolaire.

Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Paul.