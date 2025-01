Saint-Paul salue la mémoire de Christophe Kichenin

C’est avec une grande tristesse que la ville de Saint-Paul apprend le décès de Christophe Kichenin. Médecin de renom, il a consacré sa vie à servir la population saint-pauloise, tout en jouant un rôle majeur dans la vie politique locale (Photo : www.imazpress.com)

Ancien adjoint au maire de Saint-Paul, conseiller général et conseiller régional, Christophe Kichenin a marqué notre ville par son dévouement et sa détermination à défendre les intérêts des Saint-Paulois. Son parcours témoigne d’un attachement profond à Saint-Paul et à ses habitants.

À ses enfants, ses petits-enfants et ses proches, j’adresse, au nom du Conseil Municipal et de la population saint-pauloise, nos pensées les plus sincères.

Emmanuel Séraphin

Maire de Saint-Paul