Saint-Paul : signature de convention entre la Saint-Pauloise FC et le Montpellier Hérault Sport Club

La commune de Saint-Paul et La Saint-Pauloise FC annoncent la signature d’une convention de partenariat avec le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC), marquant le début d’une nouvelle ère pour le football à Saint-Paul. Cet accord ouvre des perspectives pour les jeunes talents saint-paulois, leurs éducateurs et l’ensemble du football réunionnais. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Paul)

La cérémonie officielle, qui s’est tenue ce matin à Saint-Paul, a réuni le représentant du président du MHSC, Olivier Nicollin, ainsi que le président de La Saint-Pauloise FC, Eddy Jean-Claude Ponin, en présence des élus locaux et de nombreuses personnalités du monde du sport. Le maire de Saint-Paul a salué avec enthousiasme cette collaboration qui, au-delà de son aspect sportif, renforce les liens culturels et humains entre La Réunion et Montpellier.

Grâce à ce partenariat, La Saint-Pauloise FC bénéficiera de l’expertise et de l’accompagnement des équipes professionnelles du MHSC, offrant ainsi aux jeunes footballeurs saint-paulois des opportunités uniques d’évolution et de progression vers le haut niveau. Les éducateurs et les encadrants du club auront également l’opportunité d’échanger régulièrement avec leurs homologues montpelliérains, enrichissant ainsi leurs pratiques et renforçant les bases du football local.

Par ailleurs, 50 jeunes saint-paulois auront l’occasion chaque année de vivre l’expérience d’un match de football professionnel au stade de La Mosson, à Montpellier, un moment fort qui leur permettra de se rapprocher de leurs rêves et de s’immerger dans l’univers du sport de haut niveau.

Ce partenariat témoigne de la volonté commune des deux clubs de promouvoir les valeurs du sport, telles que l’esprit d’équipe, le respect et l’engagement, tout en favorisant l’épanouissement des jeunes talents. Pour Saint-Paul, cette collaboration s’inscrit pleinement dans la dynamique de “Terre de Jeux”, portée par la municipalité, et vient enrichir une année déjà marquée par de nombreux succès sportifs.

Ensemble, La Saint-Pauloise FC et le Montpellier Hérault Sport Club ambitionnent de bâtir un futur brillant pour le football réunionnais, en permettant à la nouvelle génération de viser les sommets et, pourquoi pas, de suivre les pas de leurs illustres prédécesseurs réunionnais qui ont porté les couleurs du MHSC.

La municipalité de Saint-Paul félicite chaleureusement les deux clubs pour cette initiative et souhaite que ce partenariat soit couronné de succès.