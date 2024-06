Trompettes et saxophones à l'honneur au festival Opus pocus

Du 15 au 25 août 2024, le festival Opus pocus principalement dans l'ouest de l'île, fera vibrer le territoire avec ses mélodies axées sur le jazz. Plusieurs concerts, projets et animations pour les petits et les grands, sont prévus pour l'occasion, en présence d'artistes locaux et internationaux. (Photo : www.imazpress.com)

L'ouverture de l'événement se fera le jeudi 15 août 2024 dans le centre-ville de Saint-Paul, avec trois concerts en accès libre et gratuit.

- Au progamme -

L'agenda est rempli. De nombreuses soirées sur différents sites sont prévues.

Deux soirées à Gran Kour (groove cubain avec Carlos Sarduy et jazz caribéen avec le Big in jazz collective).

Un trio latin jazz au coucher du soleil sur la terrasse du Boucan Canot.

Deux soirées au Téat plein air avec l’hommage à Chet Baker de Paolo Fresu et l’immense Kenny Garrett.

Cinq matinées pour les enfants des Centres de loisirs (rencontres avec un luthier, un collectionneur d’instruments du monde et un musicien), un pique-nique en musique, Christophe Zoogonès en concert gratuit dans le centre-ville de La Possession, une soirée avec deux quintets sax/trompette au Théâtre des Sables, des projets réunionnais inédits (dont celui d’Alain Chan, pour 10 musiciens, à Léspas) et, comme toujours, des styles et des sites très divers, des pointures et des découvertes.

Informations et billetterie : https://www.monticket.re/festival/festival-opus-pocus-12

- Quatre projets de saxophonistes, quatre projets de trompettistes, et six projets avec sax et trompette -

Six projets internationaux :

- Kenny Garrett Sounds from the Ancestors (U.S.A.)

Regardez :

- Paolo Fresu Trio Hommage à Chet Baker (Italie)

- Carlos Sarduy & The groove messengers / Carlos Sarduy Trio (Cuba)

- Big in jazz collective (Martinique / Guadeloupe / Haïti)

- Alba Careta group (Espagne)

Huit projets réunionnais :

- Emy Potonié Maloya Jazz Xpérianz +++

- Benjamin Faconnier Papillon project

- Mava mava (Tot’ 5tet)

- Into Vinceres (Alain Chan 10tet)

- Christophe Zoogonès Quartet

- Laurent Chane Kam Tchen kolektif

- M.E.G.A. Maxence Emprin groove adventure

- Salsa melao + DJ Konösole

14 concerts sur sept sites :

Podium Opus, Gran kour, Téat plein air, hôtel Boucan canot, Léspas culturel Leconte de Lise, Théâtre des sables, centre ville de la Possession, Forêt de l'Étang.