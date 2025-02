Saint-Paul : un atelier d'écriture de chansons à la maison Serveaux

Ce samedi 15 février 2025, la maison Serveaux de Saint-Paul accueillait un atelier d’écriture de chansons avec l’auteur-compositeur-interprète Guizmo (du groupe Tryo) et l’enseignant artistique Henry Duffour. Pendant près de quatre heures, une quinzaine de personnes a pu bénéficier des conseils et des regards bienveillants de l’artiste invité et du pédagogue installé dans l’ouest de l’île. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : DR - Marie Lemoinne)

Au cours de ce rendez-vous riche en mots, en notes et en émotions, des échanges plumistiques entre les participants ont également pu donner naissance à cinq chansons qui, le matin même, n’existaient pas. L’après-midi s’est terminée par une mini-restitution de ces créations avec en bonus, un "boeuf" musical sur les titres "L’hymne de nos campagnes" et "Toi et moi", du groupe Tryo.

Ce projet, proposé par le musicien Henry Duffour en collaboration avec le service culturel de la Ville de Saint-Paul, aura même eu le droit à une mise en images de la photographe Marie Lemoinne. Des moments magiques qui, espérons-le, se reproduiront dans les mois à venir !

À noter qu’une nouvelle rencontre artistique avec Guizmo, musicien connu et reconnu de la scène nationale, aura lieu ce mardi 18 février à 18 heures au Kabardock. Ce KWÉKILÉ, intitulé "De la création à la diffusion", organisé par la salle de spectacle de la Ville du Port et le PRMA (et animé de nouveau par Henry Duffour) sera l’occasion d’échanger avec l’artiste invité sur son parcours, son savoir-faire, son savoir-être, ses regards, ses préférences, ses références, ses envies, ses conditions de travail, ses projets, … le tout ponctué par un ou deux de ses titres en live acoustique ! Les inscriptions pour y participer étant terminées, nous ne manquerons pas de vous livrer par la suite nos ressentis !