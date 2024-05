Saint-Paul : un village pour le congrès départemental des sapeurs-pompiers

Un village des pompiers a été installé sur le Quai Gilbert à Saint-Paul pour le congrès départemental. Défilé et démonstrations de véhicules, remise de médailles, découverte des métiers sont au programme ce dimanche 12 mai 2024 jusqu'à 17h30 (Photo Saint-Paul)

"La Ville rend hommage à ses valeureux pompiers du territoire et à ceux de toute La Réunion. Ces citoyennes et ces citoyens à l'engagement sans faille risquent leur propre sécurité pour sauver des vies et préserver celle des autres, parfois au péril de la leur" détaille la commune.