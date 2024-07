Saint-Paul : une fan zone ouvre ses portes pour les Jeux olympiques 2024

À l'occasion du top départ officiel des Jeux olympiques de Paris 2024, la ville de Saint-Paul annonce l'inauguration du "Club JO 2024". L'unique fan zone de La Réunion dédiée aux Jeux olympiques, ouvrira ses portes ce vendredi 26 juillet 2024 au complexe gymnase - 213 rue Marius et Ary Leblond 97460 Saint-Paul - à 18h. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul (Photo : rb/www.imazpress.com)

Après un passage triomphant de Flamme Olympique le long du front de mer le 12 juin dernier, c’est au sein du Complexe Sportif Saint-Paul Centre que se tiendra l’unique CLUB JO de l’Océan Indien. Une véritable FAN ZONE pour célébrer les Jeux Olympiques 2024 du 26 juillet au 11 août !

Au programme : animations et initiations gratuites avec plus de 30 disciplines sportives représentées, un large panel de tournois pour petits et grands (badminton, tennis ballon, tchoukball, basket, handball) mais aussi un écran géant pour voir les épreuves des Jeux Olympiques et soutenir nos athlètes français et réunionnais.

Labellisée Terre de Jeux 2024, Saint-Paul a retrouvé un rayonnement culturel et sportif inégalé au niveau régional avec plus de 500 manifestations attirant chaque année plus d’un million de personnes. Avec ses 300 clubs, la Ville confirme son statut de cité sportive majeure, véritable terre de championnes et de champions.

Horaires des animations sportives :

- 15h00 à 17h00 du lundi au vendredi

- 9h00 à 17h00 le samedi et le dimanche

Horaires des retransmissions : 17h00 - 00h (selon programmation)

Lieu : Complexe Gymnase 213 rue Marius et Ary Leblond 97460 Saint-Paul

Programmation : www.mairie-saintpaul.re/club-jo-2024/

- Focus sur Athlécoles 2024 -

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’impatience que les jeunes ont pris l’avion direction Paris ce mercredi 24 juillet. Lancé en septembre 2022, ce programme a permis de renforcer la place du sport dans 48 écoles et 219 classes de Saint-Paul, touchant 6 500 élèves de CE2, CM1 et CM2.

Athlécoles 2024 vise à promouvoir l’athlétisme comme vecteur de santé et de cohésion sociale. Après un grand meeting au stade olympique, Paul-Julius-Benard, les 20 meilleurs élèves ont remporté leur place pour assister aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, offrant une opportunité unique aux jeunes de notre territoire.

Venez nombreux participer aux festivités du Club JO 2024 à Saint-Paul !