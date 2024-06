Saint-Paul : une grande collecte de sang organisée à Cimendef

L' Etablissement Français du Sang - La Réunion / Océan Indien organise en partenariat avec la Région Réunion et la ville de Saint-Paul la 3ème édition de la Journée mondiale des donneurs de sang à CIMENDEF le vendredi 14 juin 2024. La commune vous invite à participer à cette journée afin de soutenir et continuer à se mobiliser pour offrir un geste solidaire. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Labellisée Ville Santé par l’OMS, Saint-Paul souhaite sensibiliser et mobiliser les Saint-Paulois et Saint-Pauloises. Fière d’être associée à l’Établissement Français du Sang (EFS), la Ville soutient cette mobilisation collective tout au long de l’année.



À travers cette journée, c’est CIMENDEF qui accueille la population afin de capter un maximum de donneurs. La priorité est d’accompagner cette initiative de santé sur notre territoire en participant activement à cette manifestation solidaire.



Un don pour sauver trois vies ! Chaque don est important. L’objectif est de se mobiliser afin de reconstituer le stock sanguin réunionnais avant la période des vacances de juillet/août.



Cette année, restons mobilisés pour cette noble cause. Le don du sang est un geste simple, mais il a un impact immense.



La population est invitée à venir donner son sang avec ou sans rendez-vous le vendredi 14 juin à CIMENDEF.



Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici pour prendre rendez-vous ou par téléphone au 0262 90 53 92.



Découvrez ci-dessous les quatre étapes pour donner son sang. Retrouvez aussi toutes les conditions à connaître pour pouvoir effectuer un don.