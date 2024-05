Saint-Paul : une soixantaine de jeunes au Forum de l'Apprentissage

Ce mardi 21 mai 2024, la première édition du Forum de l'Apprentissage a pris place à la salle polyvalente de l’Étang à Saint-Paul. Plus d'une soixantaine de jeunes ont découvert et candidaté à 21 postes dans des domaines variés : administration, bâtiment, travaux publics, commande publique et communication. "Ce forum s'inscrit dans notre engagement pour l'inclusion et l'emploi des jeunes et des personnes en situation de handicap", indique la ville de Saint-Paul, dont nous publions le post ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Paul)

Le forum a été organisé en partenariat avec France Travail, la Mission Intercommunale Ouest, Cap Emploi et l’Alefpa (Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie).