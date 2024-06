Saint-Paul : visite des Espaces de Vie sociale (EVS)

Dans le cadre de la Convention territoriale globale (CTG) 2023-2027, la Ville de Saint-Paul a organisé le 29 mai une visite des Espaces de vie sociale (EVS). Ces rencontres, soutenues par la Caisse d'allocation familliale, visent à encourager le vivre-ensemble et à dynamiser les quartiers du territoire pour la population. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Madame Patricia Crosson, madame Denise Delavanne de la mairie de Saint-Paul et les agents du pôle des solidarités et de la proximité, sont allés à la rencontre des associations œuvrant dans le champ de l’animation sociale, afin d’échanger sur les difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées au quotidien.

Le dispositif Espace vie sociale, permet de lutter contre l’isolement, par l’accueil et l’écoute de tous. Il favorise le vivre-ensemble en soutenant les projets des habitants, et en rendant les gens responsables et citoyens, en participant à la vie publique et en devenant bénévole, concernés et engagés.

La commune de Saint-Paul compte actuellement quatre EVS : Associations Développement du Secteur de la Saline (AD2S), Kaz Maron également à la Saline, l'association Les tamarins de l’ouest à Plateau Caillou et Explor’Loisirs au Guillaume.

Ces échanges contribuent au renforcement de la dynamique des EVS, en assurant un meilleur accompagnement des habitants dans l'appropriation de leur environnement, de leur, cadre de vie et dans leur engagement à participer au changement de leur ville.

Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Paul.