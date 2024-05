Saint-Paul : "Zourné Mondial de Lafrik" pour célébrer le continent

Le samedi 25 et dimanche 26 mai 2024, l'association RASs organise la "Zourné Mondial de Lafrik" pour célébrer le continent, sur le site du Kan Baobab, à Saint-Paul. Les visiteurs pourront profiter d'un marché artisanal proposant des produits traditionnels, d'une exposition sur l'histoire et la culture africaine et des animations pour les marmays (Photo : www.imazpress.com)

Au travers d'ateliers, chacun pourra s'initiatier à des instruments du continent, se laisser bercer par les conte de zistwar kreol et afrikin, et assister à des débats et des conférences sur l'attachement à l'Afrique. Des concerts sont également prévus en fin de journée.

"Cette journée a pour objectif de promouvoir la spiritualité, l’histoire et la culture Africaine, de créer et dynamiser le lien social entre les habitants de la Réunion, et de favoriser les échanges interculturels des îles de l’Océan Indien", confie l'association RASs.