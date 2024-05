Plus de 500 élèves participants

Ce vendredi 26 avril 2024 a eu lieu la finale départementale et académique de rugby à la Saline les Bains. Plus de 500 élèves de CM1 et CM2 ont participé à cette compétition. Le tournoi a été remporté par la classe de CM2 B de l'école Leconte De Lisle de Saint-Gilles-les-Hauts. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Paul)