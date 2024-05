Soirée des Pros dédiée aux assistantes maternelles et gardes d'enfant à domicile

Le Relais Petite Enfance Itinérant (RPE) de Saint-Paul invite les assistantes maternelles et gardes d'enfants à domicile à participer à la Soirée des Pros ce vendredi 17 mai 2024. Ce temps d'échange leur permettra et de se rencontrer et d'échanger entre eux, et avec l'équipe du RPE, sur leur métier et les projets de l'année. Nous publions le post de Saint-Paul ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

- Infos pratiques -

Lieu : RPE Fleurimont, 5 bis rue grande terre 97460 Saint-Paul

Horaires : 18h-20h30

Boissons et nourriture sur place

Places limitées

Infos et réservations : 0262 45 19 74 / 0693 91 40 48 ou rpe@spltibaba.re.