Territoire de l'Ouest : les acteurs économiques associés aux transformations à venir

Le territoire de l’Ouest de La Réunion a organisé ce mercredi 6 novembre 2024, la deuxième rencontre des acteurs économiques, pour présenter la vision de son projet “L’Ouest de 2040”. Réunissant élus, acteurs économiques et experts, cet événement avait pour but d'exposer les axes de transformation du territoire en pôle économique et écologique de référence pour les prochaines décennies. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le séminaire a pris corps au sein de l’auditorium du Centre d’Art et de Culture Cimendef à Saint-Paul. Il a rassemblé les figures clés du tissu économique local, les élus et plusieurs experts. Cette rencontre marque une étape importante dans le cadre de “L’Ouest de 2040 : pour une capitale économique, durable et tropicale”. Ce projet s’inscrit dans une volonté de faire de l’Ouest une capitale économique durable et tropicale pour l’île, en mettant en place des infrastructures modernes et en anticipant les besoins fonciers pour accompagner le développement économique.

Le séminaire s’est ainsi concentré sur la présentation de l’Armature Économique du Territoire de l’Ouest, une stratégie visant à structurer le développement économique du territoire.

Lors de la traditionnelle session de questions-réponses, les acteurs économiques ont pu discuter des aménagements prévus et mieux comprendre les opportunités qui en découlent. Une étude foncière a notamment été présentée. Elle révèle le besoin de 13 hectares de terrain par an pour soutenir la croissance économique. Cette donnée est au cœur des investissements du projet, qui prévoit de moderniser des zones d’activités existantes tout en créant de nouvelles surfaces dédiées à l’économie.

Le vice-président du Territoire de l'Ouest en dit plus :

- Quatre axes stratégiques pour une transformation durable-

Ce projet “L’Ouest de 2040” se structure donc autour de quatre axes principaux, chacun répondant aux besoins actuels mais aussi et surtout futurs du territoire tout "en tenant compte des enjeux écologiques, économiques et sociaux" assure l'intercommunalité. D'abord, le développement économique et durable. Le projet veut positionner l’Ouest comme un leader économique de l’île. D'où cette rencontre avec les acteurs.

L’accent est mis sur l’innovation, le tourisme durable et l’économie bleue, en particulier grâce à la modernisation des infrastructures comme les ports de plaisance et par la promotion des énergies renouvelables. Cette approche vise à "créer un environnement favorable aux entreprises tout en encourageant des pratiques écologiquement responsables".

Ensuite, la culture et l'identité. En effet, le Territoire de l’Ouest ambitionne également de devenir une “capitale culturelle” pour La Réunion. Le projet comprend la construction de nouvelles infrastructures culturelles, des musées aux centres d’art, et la promotion des traditions et de l’artisanat local. Des événements et festivals doivent venir dynamiser la scène culturelle et renforcer l’attractivité du territoire pour les habitants et les visiteurs.

Viennent encore les initiatives climatiques et écologiques. Pour anticiper les défis en la matière, le projet prône "une urbanisation respectueuse de l’environnement et une transition vers des modes de transport doux".

Des pistes cyclables, des stations de recharge pour véhicules électriques, ainsi que des mesures de tri et de recyclage doivent permettre d'atteindre un objectif zéro déchet. Des actions de préservation de la biodiversité sont également prévues, notamment pour créer des corridors écologiques et protéger les habitats naturels.

Jismy Souprayenmestry évoque ces axes au combien important. Regardez :

Enfin, le projet doit amélioration la qualité de vie afin de favoriser la cohésion sociale. Ce dernier axe vise à faire de l’Ouest un territoire où il fait bon vivre, en mettant en place des quartiers durables où résidences, services, et loisirs sont proches et facilement accessibles.

L’urbanisme sera pensé pour "encourager la cohésion sociale", avec "un accès renforcé aux services essentiels comme la santé, l'éducation, les loisirs". Le soutien aux associations locales et aux initiatives communautaires figure également parmi les priorités.

Pour soutenir cette transformation, un investissement total de 100 millions d’euros est prévu, réparti en deux volets majeurs. Les acteurs présents lors du séminaire ont pu mieux prendre connaissance du détail des chiffres et des projets. La modernisation des infrastructures va ainsi coûter 65 millions d'euros. Sept zones existantes sont concernées, soit 187 hectares au total, avec un financement extérieur à hauteur de 80 %, tandis que le Territoire de l’Ouest contribuera à 20 %.

- Vers une capitale économique et durable -

S'ajoute à la modernisation, la création de nouvelles zones d’activités. 35 millions d’euros seront investis pour développer 4 zones nouvelles, représentant 45 hectares, avec une répartition de 50 % entre financement externe et contribution de la communauté d’agglomération.

“L’Ouest de 2040” se veut donc être bien plus qu'un simple plan de développement. Le projet doit devenir un "moteur économique" et un "modèle écologique" pour La Réunion.

Lors des échanges, les acteurs ont pu faire part de leurs idées, leurs inquiétudes, leurs remarques, leurs expériences. L'après-midi s'est terminée avec des tables rondes animées par des acteurs essentiels d'un projet qui n'en est encore qu'à ses prémices.

