Une journée d'accès au droits à la grotte du peuplement de Saint-Paul

La journée locale de l’accès au droit aura lieu se amedi 28 septembre 2023, de 8h à 13h, à la grotte du peuplement de Saint-Paul. Organisée par le conseil départemental d’accès au droit de La Réunion (CDAD), en partenariat avec la commune de Saint-Paul, cette rencontre permettra au public de rencontrer gratuitement et sans rendez-vous des professionnels du droit et des associations pour le conseiller et l'orienter. Le sitee est accessible en bus toutes les 33 minutes via la ligne 66 depuis la gare routière de Saint-Paul (Photo d'illustration AFP)