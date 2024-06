Vac'Ado à Saint-Paul : les ateliers pour les 11 à 17 ans pendant les vacances

Pour les vacances de juillet et août 2024, Saint-Paul met en place le dispositif Vac'Ado. Les Saint-Paulois.e.s âgés de 11 à 17 ans auront accès à des ateliers artistiques, scientifiques et sportifs. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

"L’objectif est de permettre aux jeunes d’acquérir des connaissances, des compétences et des aptitudes diverses. En accompagnant les jeunes, qui sont les futurs adultes de demain, la commune cherche avant tout à promouvoir le bien-être et l’autonomie des jeunes, tout en encourageant la citoyenneté, le développement de l’esprit critique et les relations intergénérationnelles", détaille la ville de Saint-Paul.

- Les dates des Vac’Ado 2024 -

Du lundi 15 au vendredi 26 juillet à l'école Sarda Garriga, de l’Hermitage les Bains et au gymnase de Plateau Caillou

Du lundi 29 juillet au vendredi 9 août, au gymnase de Vue-Belle, du Guillaume et de Bois-de-Nèfles

Pour participer, l’inscription est obligatoire. Plus d’informations ou de renseignements en contactant le 0692 33 61 10 ou par mail à l’adresse suivante : vacado.psp@mairie-saintpaul.fr.