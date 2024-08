Vigilance vagues-submersion : interdiction d‘accès aux plages et au littoral de Saint-Paul

Météo-France a placé les côtes nord-ouest, ouest, sud-ouest et sud de La Réunion en vigilance jaune vagues-submersion à compter du vendredi 16 août 2024, à 21 heures. Cette alerte concerne le littoral de Saint-Paul, particulièrement exposé aux fortes houles. La ville de Saint-Paul a donc pris des arrêtés municipaux interdisant dès 21 heures la baignade, toutes les activités nautiques, l'accès aux plages et au littoral sur l’ensemble de son territoire, ainsi que sur le débarcadère (à partir de 20 heures). (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Face aux risques élevés de submersion, il est impératif de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et les interdictions en vigueur" rappelle la ville.

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, appelle au sens des responsabilités de chacun : “La sécurité de tous est notre priorité. Nous demandons à tous les habitants et au public de respecter strictement les mesures de précaution mises en place. Je compte sur votre prudence."

"En cette période de houle australe, la mer peut être particulièrement dangereuse, et toute imprudence pourrait avoir des conséquences graves. La Ville invite la population à faire preuve de vigilance, à éviter les zones à risque, et à suivre les informations diffusées par les autorités via les canaux officiels" souligne la commune. "Restons prudents, responsables et vigilants pour traverser cette période en toute sécurité."