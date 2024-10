Saint-Paul : un premier marché en "vrac" pour des produits à tarif juste

Ce mardi 8 octobre 2024, la nouvelle association VRAC Saint-Paul a organisé son premier marché en "vrac" à Plateau Caillou. Cette association propose des ventes de produits de qualité, biologiques, en vrac et à tarif juste en ajustant ses prix en fonction des revenus. Riz, spaghettis, coquillettes, sucre coco, miel, dattes, figues, farine, huile d’olive, grains, kit lessive ... et bien d’autres étaient en vente (Photo sly/www.imazpress.com)

"Le concept est de rendre plus accessible une alimentation de qualité au plus grand nombre" explique Joachim Robert, chargé de développement de l'association VRAC France. "On développe des groupements d'achats dans les quartiers prioritaires de la ville" ajoute-t-il.

"Il y a plusieurs tarifs avec trois grilles tarifaires, selon les moyens et la situation des personnes" détaille-t-il. Une organisation permise grâce un fond de l'Etat, qui finance les différents tarifs.

Les produits sont locaux et non-locaux. "Tout ce qu'on peut trouver en local on le trouve auprès des producteurs, et sinon on travaille avec des grossistes qui proposent des produits labellisés, et bio en général" assure Joachim Robert. Ecoutez :

Emmanuel Séraphin, maire de la ville, était présent pour ce premier marché. "Cela permet aux habitants des quartiers prioritaires de bénéficier de ce réseau, avoir une alimentation saine à moindre coût, et avec moins de déchets" se réjouit-il. Les prix sont 30 à 70% moins élevés selon les ressources des habitants. Ecoutez :

Saint-Paul est la première ville d'Outre-mer a "ouvrir ce réseau dans ces conditions" explique le maire. "Le dispositif sera accessible à toute la population, on va le disséminer sur toute la commune avec trois marchés par mois" conclut-il.

