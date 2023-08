Zarlor : à la découverte des trésors de la côte ouest, des Hauts et du cirque de Mafate

Zarlor dévoile sa programmation d’une sélection de sorties guidées et loisirs pour la période de septembre 2023 à janvier 2024 sur la côte Ouest, les Hauts et le Cirque de Mafate. A Saint-Paul, la commune propose ce trimestre un programme riche, mettant en valeur le patrimoine, l’histoire, la culture, du terroir, cela en lien avec le 360ème anniversaire du peuplement de La Réunion. Ci-dessous le communiqué (Photo: illustration rb/www.imazpress.com)

L’île de La Réunion regorge de richesses. Afin de faire découvrir au plus grand nombre ces pépites, l’office du tourisme de l’Ouest propose "un éclairage différent sur l’Ouest de l’île" avec ses Zarlor de l’Ouest et ses circuits culturels.

Pour cette édition la ville de Saint-Paul compte bien mettre en avant son patrimoine culturel tout comme sa gastronomique. Le Programme riche et varié de la ville propose : observation des cétacés et du récif, une descente en VTT du Maido à Saint-Gilles, des déjeuners dans des restaurants de la côte et des Hauts, des ateliers gourmands et pâtisseries et bien plus encore.

- Les trésors de La Réunion à portée de main -

De Mafate, au Maïdo, du Port, en passant par Saint-Leu, les trésors réunionnais seront a porté de main. Car Zarlor c’est trois catégories de "Jarre d’or" :

Les sorties guidées, accompagnés par les éclaireurs de l'Ouest, Ti'mat et Clovis, mais aussi des guides péi comme Ayapana, Othentik ou encore Esprit nature, pour découvrir les trésors de la nature, de la culture et du patrimoine de l'Ouest

les Zarlor loisirs : pour faire le plein de sensations intenses, avec la possibilité de pratiquer tous les loisirs présents dans l'Ouest à tarifs négociés.

Les Zarlor saveur péi, grande nouveauté de cette année, les zalor saveur péi ont pour but de découvrir les produits du terroir réunionnais et la cuisine créole.

Ainsi, que vous soyez sportif du dimanche ou randonneur aguerri, amoureux de la culture et du patrimoine, gourmand, aventurier, ou même avide de montagne et de détente, les Zarlor sont ouverts pour tous .

