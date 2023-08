Zartizan péi : un marché artisanal sur le Port de Saint-Gilles

Le TCO vous informe du retour de l’événement Zartizan péi mardi 15 août 2023 sur le port de Saint-Gilles. Une occasion pour les artisans locaux d’exposer leurs créations. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: illustration rb/www.imazpress.com)

Vous êtes passionné d’artisanat local et vous aimez découvrir la richesse culturelle de notre île ? Alors, préparez-vous à vivre une expérience unique lors de l’événement "Zartizan Péi" qui se tiendra le mardi 15 août 2023, de 10h à 20h, au magnifique port de plaisance de Saint-Gilles.

- Qu’est-ce que "Zartizan Péi" ? -

Bien plus qu’un simple marché artisanal, c’est une célébration de la créativité, de la diversité et du savoir-faire authentique de notre île. Venez découvrir une cinquantaine d’exposants talentueux qui vous présenteront des créations uniques et faites-main. Que vous soyez amateur d’art, adepte de belles découvertes ou simplement curieux, "Zartizan Péi" est le lieu où vous pourrez admirer des pièces uniques qui reflètent la richesse de notre culture locale.

- Une journée riche en animations : -

Lors de cette journée exceptionnelle, vibrez au rythme des animations musicales qui rythmeront l’événement, créant une ambiance festive et conviviale. Vous pourrez également vous régaler avec des menus spéciaux proposés par les restaurateurs du port de plaisance, mettant en avant les saveurs péi.

- Sunset et observation des baleines : -

Ce sera également l’occasion d’admirer un magnifique coucher de soleil au bord de l’océan, et qui sait, vous pourriez même avoir la chance d’apercevoir des baleines, ajoutant une touche exceptionnelle à votre journée.



Ne manquez pas "Zartizan Péi" : l’événement artisanal du port de Saint-Gilles.

Venez nombreux profiter de cette journée où la créativité et le savoir-faire local sont mis à l’honneur.