Récif corallien : bouturer pour donner une seconde chance aux coraux

Des élèves de 6ème du collège Henri Matisse de Saint-Pierre ont récemment participé à une initiation au bouturage corallien dans le bassin pirogue à l’Étang-Salé. C'est l’association Corécif qui donne vie à cette action de dernier recours. Une méthode accessible à tous pour redonner vie aux récifs, mais qui ne doit cependant pas occulter l’urgence de leur préservation. (Photo : sly/ www.imazpress.com)

Le lagon de l’Étang-Salé a accueilli une activité pédagogique singulière le 23 janvier 2025 : une initiation au bouturage de corail pour des élèves de 6ème du collège Henri Matisse de Saint-Pierre.

Guidés par l’association Corécif, ces jeunes ont découvert une technique permettant de donner une seconde chance à des fragments de coraux cassés, tout en prenant conscience de la fragilité de cet écosystème.

- Comprendre et protéger le corail -

Caroline Massac, fondatrice de l’association Corécif, explique : "Le bouturage est une méthode qui consiste à récupérer des fragments de coraux cassés – souvent par la houle ou le piétinement – et à les fixer sur un support stable pour leur permettre de se développer à nouveau." Écoutez :

À travers des ateliers pratiques et des explications, les élèves ont appris à différencier un corail vivant – coloré et rugueux – d’un corail mort, souvent lisse et envahi d’algues. Ils ont également découvert les nombreux facteurs impactant les récifs : la pollution, le réchauffement climatique et les activités humaines.

"Les enfants sont des éponges, ils retiennent tout, observe Caroline Massac. En leur transmettant ces connaissances, ils deviennent de véritables ambassadeurs du récif. Ils apprennent à le protéger et peuvent ensuite sensibiliser leur entourage."

- Le bouturage, un outil pédagogique -

L’objectif de Corécif est avant tout éducatif. L’association sensibilise scolaires et grand public aux enjeux de la préservation marine. En complément des explications théoriques, les élèves ont pu mettre la main à la pâte : fixer des fragments de coraux sur des structures métalliques immergées dans le lagon.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la matinée a fait son effet sur les enfants. À la sortie de l'eau, tous n'avaient qu'une hâte : partager leur expérience et montrer comment redonner vie au corail endommagé. Écoutez :

Trois professeurs encadraient les 21 élèves. Quatre services civiques étaient également présents lors de cette matinée découverte du lagon. Lorsqu'ils n'étaient pas dans l'eau, les enfants ont pu participer à des jeux ludiques autour des enjeux de préservation de la faune et la flore marine. Regardez :

Camille Pujalte, assistant pédagogique au collège Henri Matisse et membre de l’association, souligne l’importance de ces ateliers pour les jeunes : "Ils découvrent l’environnement marin tout en se familiarisant avec le lagon. Certains élèves ne savent pas nager, alors c’est aussi une acclimatation à l’eau et une occasion de découvrir leur propre potentiel." Écoutez :

- Préserver le récif existant est essentiel -

Si le bouturage offre des solutions prometteuses pour restaurer les coraux endommagés, Corécif insiste sur un message clair : cette technique n’est qu’un dernier recours.

"Le bouturage est utile dans des cas extrêmes, lorsque le récif est gravement dégradé, mais cela ne doit pas nous faire oublier que préserver le récif existant est essentiel, rappelle Caroline Massac. La santé des récifs coralliens de l'île décline chaque année sous la pression des activités humaines et des pollutions." Écoutez :

Les élèves, sensibilisés à l’importance de leurs gestes quotidiens, repartent avec des conseils pratiques : éviter les crèmes solaires polluantes, ne pas piétiner les coraux ou encore trier leurs déchets pour éviter qu’ils n’atteignent les lagons.

Grâce à cette initiation, ces jeunes deviennent les porteurs d’un message crucial : mieux connaître pour mieux protéger. Une prise de conscience essentielle pour l’avenir des récifs coralliens de l'île.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com