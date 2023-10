Grand Raid : il y a un an le peloton de tête des folles et des fous traversait La Réunion

Les quatre courses du Grand Raid, 31ème du nom, prendront leur départ à partir de ce jeudi 19 octobre 2023. En tête des milliers de folles et de fous qui vont s'élancer sur les sentiers se trouveront le gagnant.e.s de ces épreuves à la limite de l'exploit. C'est le moment pour Imaz Press de vous faire revivre en images la Diagonale de fous 2022 - le plus long des quatre trail -, de ces athlètes qui, au départ de Saint-Pierre et en tête de course, sont allé.e.s au bout du bout, au bout de tout pour arriver le plus vite possible à la Redoute (Saint-Denis) et tout "simplement" pour gagner comme l'ont fait Courtney Dauwalter et Beñat Marmissolle. Images (Photos rb/www.imazpress.com)