Saint-Pierre : dégradations à proximité de l’Hôtel de Ville

Le maire et le Conseil municipal font part de leur "incompréhension" et de leur "déception" quant à des dégradations survenues récemment. Des plantes endémiques ont été endommagées (Photo Saint-Pierre)

"Depuis 2 mois, de jeunes spécimens endémiques agrémentaient les Jardins de l’Hôtel de Ville. C'est une volonté pour nous, de rendre votre ville, plus belle, plus verte et accueillante dans ce bel espace" écrit la commune.

"Nous avons constaté avec stupeur, que certains individus malveillants avaient vandalisé ces espaces verts au mépris du travail accompli par nos agents. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes d'incivilités contre notre ville et nous rappelons que les espaces publics de la ville sont sous vidéosurveillance" s'indigne le maire.

" La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est infraction réprimée par le code pénal" rappelle-t-il.