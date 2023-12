"Envie de passer une soirée festive et musicale pour le réveillon du nouvel an ? Rendez-vous à Saint Pierre, où vous pourrez profiter d'un programme riche et varié pour célébrer la fin de l'année en beauté", indique la mairie de Saint-Pierre. Des concerts, des animations et un grand feu d'artifice sont programmés (Photo sly/www.imazpress.com)