Les inscriptions sont ouvertes pour le Son du bahut 2025

Le Son du bahut revient en 2025 pour une 15ème édition. Ce tremplin musical invite les collégiens et lycéens à monter sur scène pour partager leur passion et révéler leur talent. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Créé en 2010 par le Kerveguen à Saint-Pierre, le Son du bahut s’est imposé comme un véritable vitrine de (talentueux) jeunes groupes de La Réunion. Depuis 2018, le projet a élargi son horizon grâce à la collaboration d’autres salles de concert de l’île, s’offrant un rayonnement régional.



Pour cette 15ème édition, le Bisik et le Kerveguen unissent leur force au festival Sakifo, au magasin Dodo Musique et à la DAAC Réunion, pour accompagner les jeunes musiciens dans cette aventure artistique sans limite de style musical !



Les étapes :

• Demi-finales : mercredi 26 mars 2025 au Bisik et au Kerveguen

• Grande Finale : mercredi 16 avril 2025 au Kerveguen

Les finalistes et le vainqueur recevront des cadeaux exclusifs offerts par les salles et Dodo Musique. Le gagnant se produira pendant le Sakifo 2025 dans la Salle Verte.

- Les conditions de participation -

Envie de faire vibrer l’île avec votre musique ? Voici les critères pour candidater :

1. Être inscrit dans un établissement du second degré (collège ou lycée).

2. Former un groupe de 6 membres maximum.

3. Fournir :

• Une présentation du groupe

• Des photos

• Un enregistrement audio ou vidéo (pas de clip)



Le Son du bahut vibre avec les talents musicaux réunionnais. Rock, reggae, rap, maloya, jazz… Tous les styles sont les bienvenus pour cette expérience artistique exceptionnelle (sauf le play-back)

Infos et inscriptions :

- pour les candidats de l'Est et du Nord : contact@bisik.re

- pour les candidats du Sud et de l’Ouest : kerveguen@saintpierre.re

- inscription en ligne