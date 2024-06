Saint-Pierre : adoption du nouveau Plan local d'urbanisme

Le Conseil municipal de la ville de Saint-Pierre s’est tenu le 25 juin 2024 à 17h. Il a examiné 73 affaires dont une délibération qui a retenu une attention particulière : la révision du Plan local d'urbanisme (PLU). L'affaire a été approuvée à l'unanimité par l'assemblée. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Pierre. (Photo : ville de Saint-Pierre)

Originellement, le dernier PLU de la Commune de Saint-Pierre a été approuvé par la délibération du 26 Octobre 2005 – Affaire n°45/2632.

Le 16 décembre 2018 (affaire 43/2178), le conseil a décidé de la création d’un Eco-PLU et il a lancé toutes les consultations nécessaires.

Néanmoins, le 22 juillet 2021 (affaire n°11/509) le Conseil a abrogé la délibération susmentionnée prescrivant la création d’un Eco-PLU et il a entièrement repris la procédure de révision du PLU et réouvert la concertation publique.

Le 25 juin 2024, le Conseil approuve définitivement la révision du PLU (affaire 33/52).

- Synthèse générale du PLU -

Le nouveau PLU du 25 juin est dimensionné pour répondre à un besoin en logement sur la période (2023-2035) soit 12 ans.

La commune devrait compter environ 100 000 habitants en 2035 (soit l’apport de 14 000 habitants). Pour accueillir cette population nouvelle et permettre le maintien des habitants actuels, le PLU identifie un besoin d’environ 11 500 logements supplémentaires (dont 4 600 logements sociaux) sur la période en création et réhabilitation soit 965 logements par an.

Le PLU prévoit au total 103 hectares d’extension urbaine, dont 48 hectares dédiés à l’extension des zones résidentielles.

De nouvelles zones sont créées : U (urbaine), AU (zones à urbaniser), A (zones agricoles) et N (zones naturelles et forestières).

Un nouveau règlement écrit est prescrit.

Les zones U et AU représentent 30,5 % et les zones A et N représentent 69,5 % de l’espace total de la commune.

Point important à souligner, l’effort de modération de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers est évalué à 44 % par rapport à la période (2011-2021).

Enfin, le PLU identifie 25 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles sur des secteurs à enjeu d’aménagement, de restructuration ou de valorisation. Elles permettent de figer notamment les principes d’aménagement en termes de circulation, de stationnement, d’intégration urbaine et paysagère, d’implantation et de vocation de futures constructions.