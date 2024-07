Saint-Pierre : Alexandre Laumain ancien chef boulanger en France forme les artisans

La commune de Saint-Pierre accueille dès ce lundi 29 juillet 2024, Alexandre Laumain ancien chef boulanger de la Maison Lameloise, restaurant 3 étoiles au guide michelin. Il animera une formation du 29 au 31 juillet au moulin de Saint-Pierre. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Pierre (Photo : sly/www.imazpress.com)

Alexandre Laumain animera une masterclass à la Cogedal, Meunier de Bourbon installée depuis 50 ans à Saint-Pierre, et qui travaille 7 jours sur 7 pour fabriquer notre farine de la Réunion avec ses 42 collaborateurs.

Après un apprentissage dans des boulangeries traditionnelles aux côtés de meilleurs ouvriers de France ponctué d’un brevet de maitrise et de bons débuts en concours avec une 3ème place en coupe d’Europe en 2015, Alexandre Laumain est parti plusieurs mois en Australie apprendre l’anglais et découvrir le monde.

De retour en France, il se lance dans une nouvelle aventure en devenant chef boulanger de La Maison Lameloise, restaurant 3 étoiles au guide michelin, aux côtés du chef Eric Pras (MOF cuisine 2004).

Après 7 années passées à approfondir ses connaissances au quotidien et à participer à de nombreux concours il s’arrête de travailler pendant 4 mois pour pouvoir préparer le Best Of du Mondial du Pain et le concours d’Un des Meilleurs Ouvrier de France boulanger. 2 concours qu’il remporte !

Aujourd’hui, il vient à La Réunion pour former les artisans et parfaire de nouvelles techniques.

Cette formation aura lieu les 29,30 et 31 Juillet au moulin de St Pierre.