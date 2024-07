Saint-Pierre : appel à candidature pour le comité de direction de l’Office de Tourisme

La ville de Saint-Pierre créera prochainement un Office de Tourisme Municipal, suite à la décision du conseil municipal de reprendre l’exercice de la compétence "Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme" le 25 juin 2024. La commune lance donc un appel à candidature pour le comité de direction de l’Office de Tourisme. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Suite à la décision n° 33/1570 du 25 juin 2024 du conseil municipal de reprendre l’exercice de la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », la commune de Saint-Pierre affiche de nouvelles ambitions en matière de tourisme, faisant le choix d’un renforcement de l’attractivité de son territoire.

Aussi, compte tenu de cette volonté de promouvoir le développement de la politique local du tourisme et des modifications législatives et réglementaires récentes qui ont permis de nouveau d’exercer cette compétence, la ville devra créer prochainement un Office de Tourisme Municipal, pour mettre en œuvre une véritable stratégie en matière de politique touristique sur son territoire.

Dans le cadre de cette réorganisation, la nouvelle structure qui sera créée s’appuiera sur un comité de direction comprenant un collège constitué de conseillers municipaux et un collège de représentants des acteurs socioprofessionnels.

En tant que professionnels du tourisme, vous pouvez participer à cette nouvelle dynamique et vous investir au sein de l’Office de Tourisme Municipal.

Dès lors en vue de la constitution du Comité de Direction de l’Office de Tourisme, la Commune de Saint-Pierre lance un appel à candidatures à destination des socioprofessionnels désireux de s’associer activement au développement et à la politique touristique du territoire.

Tout prestataire du territoire en capacité de justifier son appartenance à l’un des collèges suivant : la filière hébergement (tout type d’hébergement marchand), la filière sites de visites/patrimoine/loisirs/nautisme, la filière restauration/commerce/artisanat/terroir/transport, peut se porter candidat pour représenter le collège correspondant à son activité.

Cette instance sera un lieu majeur de mise en débat, d’approfondissement et de décisions tant sur la stratégie de développement touristique du territoire que sur les choix économiques qu’elle induit.

Nous invitons les partenaires touristiques du territoire communal de Saint-Pierre qui souhaiteraient intégrer le Comité de Direction à nous transmettre leur candidature, au plus tard le 16 août 2024, en faisant parvenir le bulletin ci-joint complété à l’adresse suivante : Mairie de Saint-Pierre – Direction Générale des Services – Rue Méziaire Guignard – BP 342 - 97448 Saint-Pierre Cedex ou par mail à otm@saintpierre.re

Téléchargez le bulletin de candidature ici.

La composition finale du collège sera établie ultérieurement. Les membres devront être représentatifs de la diversité des prestataires touristiques (hébergeur, restaurateur, association, sports et loisirs, artisanat local, patrimoine culturel et proposer une représentativité de l’ensemble du territoire).

En vous remerciant de l’intérêt que vous portez au développement touristique de notre territoire et comptant sur votre mobilisation.

- Le rôle du comité de direction -

Le comité de direction délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité de l’office de tourisme municipal, et notamment sur :

- Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;

- Le compte financier de l'exercice écoulé ;

- La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs

rémunérations ;

- Le programme annuel de publicité et de promotion ;

- Le programme des manifestations touristiques, culturelles et artistiques,

compétitions sportives ;

- Les projets de création de services ou d’exploitation d’installations touristiques, culturelles, sportives et de loisirs ;

- Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.

Il se réunit au minimum 6 fois par an. Les membres du comité de direction sont bénévoles et ne peuvent être rémunérés pour leur fonction. Les membres sont nommés pour la durée du mandat municipal.

A quoi s’engage un représentant socioprofessionnel qui souhaite siéger au comité de direction ? Il s’engage en premier lieu à représenter les intérêts de sa filière et ainsi à faire prévaloir l’intérêt général. Il s’engage, dans la mesure du possible, à participer à l’ensemble des comités de direction, ou à prévenir de son indisponibilité pour permettre la mobilisation d’un membre suppléant.