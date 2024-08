Saint-Pierre : arrêté d'interdiction de circulation et de stationnement en bord de mer

A cause de la houle

Compte tenu de la vigilance vague submersion orange qui sera probablement activée dans la journée du samedi 24 août 2024 jusqu'au lundi, la mairie de Saint-Pierre a pris un arrêté interdisant la circulation et le stationnement en bord de mer. Nous publions le communiqué de la mairie saint-pierroise ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

• Interdiction de baignade et de surf

- sentier La Source

- lieu dit Escalier Amiral Lacaze

- jetées est et sud

- plage de la gendarmerie

- ravine Blanche

- la Pointe du Diable

• Fermeture progressive des espaces publics ce samedi



avant 18h :- zone exposée du sentier de running bas de Ti-paris avant 18h

après 18h

- jetée Est de Terre-Sainte

- plage sur le Petit Boulevard incluant les escaliers et la zone piétonne côté mer et rampes de la Sirène

- quai nord du port

- allée de la Source et Daniel Ramin

à partir de 22h

- fermeture du skate parc et du beach volley de la ravine blanche à 22h00 jusque la levée de l'alerte

• Interdictions de stationnement



- rue Amiral Lacaze sur sa partie littorale depuis le rond point de la place du pilon jusque la promenade des Alizés à 22h,- des deux cotés sur le boulevard Hubert Delisle, entre la rue Luc Lorion et la rue Fernand Colardeau à partir 22h30- sur le parking au niveau des box pécheurs à 18h samedi 24 août 2024