Saint-Pierre : Baster en concert pour célébrer les 40 ans du groupe

La ville de Saint-Pierre convie la population au concert du groupe Baster, qui célèbre son 40e anniversaire. Le dimanche 15 octobre, de 15h à 17h au Parc Tardif (Les Casernes), les fans sont invités à se rassembler pour cette expérience inédite.

"Thierry Gauliris et son groupe vous entraîneront dans une rétrospective musicale à travers leurs plus grands succès et leurs créations emblématiques. Il s'agit d'une occasion unique de célébrer la carrière exceptionnelle de ce groupe mythique saint-pierrois et de partager des moments de joie, d'amitié et de musique en compagnie de ces artistes talentueux" écrit la commune.

"Nous vous attendons pour une rencontre en famille, entre amis et amateurs de musique de tous horizons. La ville de Saint-Pierre est fière de soutenir cet événement culturel" ajoute-t-elle.

L'entrée est libre et gratuite.