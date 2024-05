Saint-Pierre : Coup de Prop' sur la plage de Terre Sainte

Ce dimanche 2 Juin 2024, l'association PropRéunion engagée dans la préservation de l'environnement, organise son action Coup de Prop’ grand public, sur la plage de Terre Sainte, à Saint-Pierre. En partenariat avec l'association Allons Bouger, l'événement est spécialement dédié au ramassage des micro-déchets et invite les volontaires à venir participer à ce grand nettoyage (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'événement Coup de Prop' consiste à "nettoyer une zone cible en ramassant les déchets avant qu'ils ne rejoignent l'océan et ne gagnent le large pour former le 7éme continent “plastique”", détaille PropRéunion.

"On cherche aussi à informer et fédérer un maximum de Réunionnais.es autour du problème de la pollution des océans, et à présenter des solutions et des alternatives à mettre en place localement", confie l'association.

L'année 2023 avait été consacrée à la lutte contre les mégots abandonnées. Plus de 100.000 mégots avaient été récoltés avec l'association Mégot Réunion.

Pour participer au nettoyage, rendez-vous sur la plage de Terre Sainte à partir de 8h30, jusqu'à 11h. Venez équipés d'une casquette, d'une gourde, et si possible de gants de jardinage.