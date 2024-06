Saint-Pierre : des restrictions sur les routes pour le passage de la flamme olympique

À l'occasion du relais de la flamme olympique sur le territoire réunionnais, les 11 et 12 juin 2024, la ville de Saint-Pierre mettra en place des restrictions de la circulation et des interdictions de stationnement dans certaines rues (Photo : rb/www.imazpress.com)

Du mardi 11 juin 2024 juin à 18h jusqu'au mercredi 12 juin à 11h00, le stationnement est interdit dans :

- les jardins de l'hôtel de ville

- la rue Méziaire Guignard

- la rue Gabriel Dejean

Du mardi 11 à partir de 22h jusqu'au mercredi 12 juin à 11h, le stationnement est interdit :

- sur le Quai Nord du Port lislet Geoffroy

- sur le Boulevard Hubert Delisle, portion comprise entre le pont de la Rivière d'Abord et la rue Albert Luthili

- dans la rue Max Vauquelin

- dans la rue Fernand Collardeau, portion comprise entre le Boulevard Hubert Delisle et la rue du Père Favron

- dans la rue du Père Favron, portion comprise entre la rue Fernand Collardeau et la rue Luc Lorion

- dans la rue Cayenne, portion comprise entre la rue Mahatma Gandi et la rue du Père Favron -Dans la rue du Cimetière

- Circulation -

Du mardi 11 juin à partir de 18h jusqu'au mercredi 12 juin à 11h, la circulation est interdite dans :

- les jardins de la mairie

- la rue Méziaire Guignard, portion comprise entre la rue des Bons Enfants et la rue François Cudenet

- la rue François Cudenet

- la rue Gabriel Dejean

(Sauf pour les véhicules d'intervention urgente, et les véhicules liés à l'organisation de la manifestation.)

Du mardi 11 juin à partir de 22h jusqu'au mercredi 12 juin à 11h, la circulation est interdite sur le quai nord du Port Lilset Geoffroy.

Un accès est autorisé par le quai sud pour les riverains du port jusqu'à 08h30.

Le mercredi 12 juin 2024, de 04h à 11h, la circulation est autorisée dans les 2 sens dans la rue du Cimetière, portion comprise entre la rue Cayenne et la rue Luc Lorion.

Le mercredi 12 juin, de 04h à 11h, la circulation est interdite :

- sur le Boulevard Hubert Delisle, portion comprise entre le pont de la rivière d'Abord et la rue Albert Luthili

- dans la rue Max Vauquelin

- dans la rue Fernand Collardeau, portion comprise entre le Boulevard Hubert Delisle et la rue du Père Favron

- dans la rue du Père Favron, portion comprise entre la rue Fernand Collardeau et la rue Luc Lorion

- dans la rue Cayenne, portion comprise entre la rue Mahatma Gandi et la rue du Père Favron

(Des déviations sont mises en place par les rues adjacentes.)

- Parkings -

Du mardi 11 juin à partir de 22h jusqu'au mercredi 12 juin à 11h, le stationnement est interdit sur les parkings suivants :

- le parking situé à l'angle de la rue du Four à Chaux et du boulevard Hubert Delisle

- le parking attenant à la Place du Forum

- le parking attenant à l'établissement Alizé plage

- le parking de l'établissement « Cap méchant »

- le parking du Beach volley

- Accès secours -

Les accès secours se font par les rues Auguste Babet, Amiral Lacaze, François Isautier, Luc Lorion, Fernand Collardeau, Père Favron, Cayenne (partie haute).

- Accès riverains -

Un accès aux riverains est maintenu sur l'ensemble du parcours le mercredi 12 juin jusqu'à 08h30.