Les élèves saint-pierrois ont élu leurs représentants du Conseil municipal des enfants

Ce vendredi 8 décembre 2023, les élèves saint-pierrois ont voté démocratiquement pour choisir leurs représentants du Conseil municipal des enfants à l'école Lislet Geoffroy à Saint-Pierre. 50 enfants ont été élus pour former un bureau municipal afin de porter la voix des enfants de Saint-Pierre sur des sujets variés comme les droits des enfants, la solidarité ou encore l'environnement. (Photo d'illustration www.imazpress.com).

Dans le cadre du Conseil municipal des enfants (CME), 50 enfants ont été élus par leurs camarades pour une durée de 2 ans et forment ainsi un bureau municipal avec un président et 4 vice-présidents. Les représentants ont été choisis afin d'agir comme des porte-parole pour leurs camarades sur des thématiques telles que les droits des enfants, la solidarité, l'environnement et bien d'autres.