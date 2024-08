Saint-Pierre : entre football, karaté, judo... une journée pour choisir le bon sport pour son enfant

Votre ou vos enfants regardent avec vous les Jeux Olympiques. Ils ont envie de devenir le futur Léon Marchand ou Jordan Sepho… Pas de panique. Les 12 et 13 août prochain à Saint-Pierre, sont organisés la deuxième édition de Vital Sport. Au programme du sport de combat, du sport d'extérieur ou encore du sport d'équipe.

Alors que les futurs athlètes feront bientôt leur rentrée à l'école, nombreux sont ceux qui, après la rentrée, voudront peut-être se mettre ou se remettre au sport.

Le 17 et 18 août, sur le parking d'une grande enseigne sportive de Saint-Pierre "venez tester votre futur sport préféré". L'événement aura lieu de 9 heures à 18 heures.

Pour l'heure, 49 disciplines seront représentées dont du beach volley avec Cat Size Pei, du babyfoot avec 4Padel, du rugby, du tchoukball avec Tchou'Leu. Mais encore de la boccacia, de la boxe anglaise avec le boxing club des cygognes, le karaté avec le Dojo de Grand-Bois.

Et bien d'autres... Retrouvez toute la liste ici.





- Plus de 8.000 visiteurs lors de la première édition -

La première édition avait accueilli plus de 8.000 visiteurs ainsi que 43 disciplines sportives.

Ce qui est certain, c'est que trouver une activité sportive à son enfant – au-délà de l'aspect santé – est nécessaire pour son développement et son activité physique et pour lui faire découvrir le lien social avec les autres.

