Saint-Pierre : Peintres en plein air dans les Jardins de la plage

L'exposition Peintres en plein air sera visible dans les Jardins de la plage à Saint-Pierre ce dimanche 2 juin 2024 de 9h à 17h. "Cette manifestation sera l'occasion de découvrir l’art hors des galeries et des ateliers" explique la mairie de Saint-Pierre. "Des amateurs et des professionnels viennent exposer leurs créations et peindre en plein air. Le public est invité à découvrir le processus artistique qu’il y a derrière les œuvres" ajoute la commune (Photo Mairie de Saint-Pierre)