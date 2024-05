Saint-Pierre : 451 hectares supplémentaires irrigués dans le Sud

Ce mercredi 29 mai 2024, les élus de Saint-Pierre et du Département, la SAPHIR et les entreprises se sont réunis à la station de pompage de Bassin Martin, à Saint-Pierre, pour inaugurer l’opération d’extension des périmètres irrigués du sud. Cette opération à 14 millions d’euros permet l’irrigation de 451 hectares supplémentaires dans les secteurs de Bassin Martin sur les communes de Saint-Pierre et du Tampon. Nous publions le post de la ville de Saint-Pierre ci-dessous (Photo : mairie de Saint-Pierre)