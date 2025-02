Saint-Pierre : finale réunionnaise pour les championnats du monde de Street Workout

Le samedi 1er mars 2025, la salle On Air Fitness Saint-Pierre accueillera la finale réunionnaise de qualification pour les championnats du monde de Street Workout 2025, qui se tiendront du 24 au 27 avril à Sofia, en Bulgarie. Cet événement, organisé sous l'égide de la World Street Workout et Calisthenics Federation (WSWCF) et de SPF Workout Bulgaria, a reçu le soutien de Ministère de la Jeunesse et des Sports Bulgare et de la municipalité de Sofia. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Bek la Barre)

Suite à la phase de pré-qualification qui s’est déroulée en novembre à Petite-île, les athlètes ont eu cent jours peaufiner leur préparation et s'affronteront sur trois épreuves d’endurance de force durant cette finale régionale :

- Max reps tractions avec un lest de 32 kg

- Max reps dips avec un lest de 48 kg

- Max reps muscle-up au poids de corps

Chaque répétition validée rapportera 1 point, et les performances seront déterminantes pour décrocher la qualification.

Le meilleur athlète masculin et la meilleure athlète féminine à l’issue de cette finale obtiendront leur place pour les championnats du monde 2025. Cette compétition représente une opportunité unique pour les athlètes réunionnais de se mesurer aux meilleurs compétiteurs internationaux.

Cet événement s’inscrit dans une dynamique de développement du street workout à La Réunion insufflée par l’association Bek la barre, promouvant la performance sportive, l’inclusion et l’éducation par le sport notamment auprès des jeunes des quartiers prioritaires (QPV).

En raison du nombre de places limité chez ON AIR, il est fortement recommandé au public qui souhaite assister à la compétition de les appeler pour réserver au 0262050125.