Saint-Pierre : France Marie Amillard fête ses 105 ans

Le mardi 4 juin 2024, France Marie Amillard a fêté ses 105 ans, entourée de ses quatre grands gaillards, à Saint-Pierre. Pour célébrer sa centenaire, la ville lui a offert un gâteau et une composition florale. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Pierre)

Née le 4 juin 1919 à Saint-Pierre, France-Marie Amillard a eu 3 sœurs et 1 frère. C’est une native de la capitale du Sud. Elle a grandi dans la rue François Isautier. Quelque temps après la disparation de sa maman elle est partie aider sa soeur à s’occuper de ses nièces et neveux à Saint-Denis. Toute la famille est rapidement revenue à leur origine : Saint-Pierre.

Par la suite elle a pu travailler pour la commune en s’occupant de la distribution des tickets de rationnement. Croyante et très active dans la paroisse, elle a également aidé à l’école des sœurs. Elle s’est mariée à l’âge de 33 ans avec Arsène Amillard. De cette union est née 4 garçons Jean René, Jean Michel, Christian et Jacques. Ils gardent un très bon souvenir de leur enfance avec leur maman. Une éducation stricte et aimante, leur maman était présente pour eux sur tous les aspects en général.

Mme Amillard les a élevé dans le quartier dit « La bute » pas loin de la boutique « Ah-soon » au croisement de la rue François Isautier et rue du Presbytère.

Lorsque leurs enfants sont partis de la maison familiale, les époux ont pris leur retraite au Tampon. Son mari est mort à l’âge de 83 ans. Elle a continué à habiter toute seule jusqu’à ses 99 ans. Elle réside désormais à l’EPHAD de Ravine Blanche et continue de recevoir la visite de ses enfants très souvent.

Les garçons de Mme Amillard confient que lorsqu’on lui posait la question de savoir si elle voulait une fille, elle répondait : « Non pas question, je suis bien avec mes 4 garçons ! »