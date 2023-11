Saint-Pierre : "L'histoire de La Réunion en 1 heure" au théâtre Lucet Langenier

La compagnie de la Gargouille / les psychopathes associés présentent "L'histoire de La Réunion en 1 heure" au théâtre Lucet Langenier de Saint-Pierre ce vendredi 24 novembre 2023 à 20h. "Le projet est singulier d’aborder en une heure les grands moments, les étapes cruciales, de l’Histoire de notre île. En une sorte de diaporama temporel, va être retracé, évoqué, mis en mots et en situations, cet itinéraire complexe qui chemine d’autrefois à maintenant. Va être donc déroulé le fil rouge de notre devenir à travers les siècles" note le théâtre Lucet Langenier (Photo : théâtre Lucet Langenier)

"C’est un sacré défi théâtral que de recentrer le temps de notre évolution en soixante minutes chrono. Spectacle-marathon et performance scénique" souligne le théâtre.

"Les Psychopathes Associés vont courir devant nous, à grandes enjambées ludiques, la vaste chronologie qui nous a fait apparaître, être et advenir. C’est farfelu et a priori aussi emballant qu’époustouflant. Le théâtre est ainsi fait, de surprises qui confinent à l’absurde et de trouvailles qui nous entraînent vers le burlesque" dit encore le théâtre.

• Plein Tarif : 10 euros

• Tarif Réduit (personnel du COS de Saint-Pierre, demandeurs d'emploi, étudiants, enfants de 3 à 18 ans, seniors + 65 ans) : 6 euros

