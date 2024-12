Saint-Pierre : la première phase du pôle sud Run’Eva livrée

L'inauguration du centre de tri de Run’Eva s'est tenue ce mercredi 18 décembre 2024 à Saint-Pierre. Cette infrastructure a vocation à optimiser la gestion des déchets, et a mettre fin à l’enfouissement massif des déchets à La Réunion (Photos www.imazpress.com)

"C'est l'aboutissement d'un projet qui voit le jour aujourd'hui avec l'inauguration de cette première phrase", se réjouit Mohammad Omarjee, vice-président d’Ileva, élu de la Civis et de la mairie de Saint-Pierre, alors que le centre ouvrira ses portes en janvier 2025.

"Il y a eu de nombreuses difficultés, notamment avec le premier mandataire qui a été liquidé, nous sommes donc fiers d'inaugurer ce projet marquant pour La Réunion, les îles de l'océan Indien, mais aussi pour l'international. Nous allons trier, recycler, et en 2026 valoriser ces déchets en produisant de l'électricité", détaille-t-il, évoquant un "process innovant".

"On doit arrêter le tout enfouissement, ce projet va nous le permettre", estime-t-il. 240 000 tonnes de déchets ont en effet été enfouies à Pierrefonds en 2020, rien que pour les territoires Ouest et Sud. Ecoutez :

- Valorisation des déchets -

Le centre de tri comprend pour l'heure :

- Le tri des matières recyclables : séparation des matériaux réutilisables (papier, plastique, métal) pour leur valorisation dans les filières dédiées.

- Le tri des matières organiques : identification et traitement des déchets fermentescibles, en vue de leur transformation en biogaz via l’unité de méthanisation.

- La préparation du CSR (Combustible Solide de Récupération) : production d’un combustible à partir des déchets non recyclables pour leur valorisation énergétique.

Run’Eva comprendra à termes trois filières de valorisation des déchets ménagers : le tri des matières recyclables, la méthanisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles et des biodéchets, et la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération (CSR), issus des déchets non recyclables.

