Saint-Pierre : La Valse du Marcassin au théâtre Lucet Langenier

Ce vendredi 12 juillet 2024, retrouvez un mélange d'humour et de magie au théâtre Lucet Langenier de Saint-Pierre avec le spectacle La Valse du Marcassin. Créé par la compagnie Les Âmes Nocturnes, un vent de folie parcourra la scène, avec les inventions libres et déchaînées de trois clowns comédiens, "pour qui le désordre est un ordre naturel et le délire, une raison d’être au monde", souligne le Théâtre Lucet Langenier (Photo : Saint-Pierre)

Conçu, mis en scène et interprété par Cécile Roussat, Julien et Désiré Lubek, ce spectacle nous aspirent vers un univers absurde où s’emboîtent l’humour et l’espoir.

Les mêmes clowns déjantés et attachants, errant avec joie et folie dans leurs rêves les plus insensés, se retrouvent une troisième fois après 2008 et la création du duo Les Âmes Nocturnes, et poursuivi en 2016 avec Au Bonheur des Vivants.

La compagnie Les Âmes Nocturnes :

"Trois âmes de bonne volonté caracolent sur le fil de la vie, et constatent avec joie que malgré tout, l’invisible le plus fou, celui des rêves, peut s’incarner à tout moment, si l’on y croit… Comme un marcassin qui valserait joyeusement sur une avenue vide au petit matin…

Dans ce spectacle tissé de magie, d’humour absurde et de trouvailles visuelles réjouissantes, la troupe nous emmène revisiter notre quotidien sens dessus dessous et plus qu’inquiétant, pour y découvrir, grâce au filtre de l’humour et de la fantaisie, que l’espoir et la beauté sont dans l’œil de celui qui regarde…"

- Infos pratiques -

Tarif : entre 10 et 16 euros

Horaire : début à 20h, durée de 1h20

À partir de 8 ans