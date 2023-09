Saint-Pierre : le Centre social et socioculturel ouvre ses portes

Le Centre social et socioculturel (CSSC) de l'Office des Sports et du Temps Libre de Saint-Pierre a été inauguré ce mardi 19 septembre 2023. Le CSSC concentrera ses actions sur trois quartiers de la ville dans un premier temps : Bois d'olive, Pierrefonds et Ravine Blanche.

- Un centre social et socioculturel ouvert à tous -

"Un lieu de vie et de partage, où chacun peut trouver sa place, c'est ainsi qu'a été pensé et conçu le nouveau centre social et socioculturel de l'OSTL dont les locaux sont aujourd'hui inaugurés, en présence de M. Michel Fontaine, Maire de la Ville de Saint-Pierre, Jean-Pierre Velleyen, Président de l’OSTL de Saint-Pierre et la caisse d’allocations familiales de la Réunion, partenaire du projet" détaille la commune.



Ce nouveau CSSC est ouvert à tous, sans condition d'âge, ou de revenu. Situé au 20 rue de la Cayenne à Saint-Pierre, il accueillera les habitants du quartier et des environs, de 8h à 17h, du lundi au vendredi. Il proposera des activités culturelles, sportives et artistiques sur site ainsi que des animations "hors les murs" en allant directement à la rencontre des habitants dans leurs quartiers.

"Dans un souci de proposer également un accompagnement social, le CSSC propose des ateliers informatiques pour lutter contre la fracture numérique, des ateliers d'accompagnement aux difficultés administratives, et un soutien à la fonction parentale" précise la ville.



Le CSSC s'inscrit "dans un projet social qui vise à renforcer les liens sociaux et la cohésion sur le territoire". Il propose d'accompagner et soutenir les initiatives des habitants et de ses partenaires.

"Ce nouveau centre social est un lieu de vie et de rencontre pour tous les habitants de notre commune. Il est un symbole de notre engagement pour la cohésion sociale et la solidarité. C’est un lieu où chacun peut trouver sa place, quel que soit son âge, son origine ou sa situation sociale. Il propose un large éventail d’activités et de services pour répondre aux besoins de tous. Ce centre social est un outil précieux pour favoriser le lien social, l’inclusion et la participation des habitants à la vie de la commune. Je suis fier de ce nouveau centre social. Il est une preuve de notre volonté de construire une ville plus inclusive et plus solidaire" déclare le maire, Michel Fontaine.



- Une période de préfiguration pour recueillir les besoins des habitants -

"Aux prémices de ce projet, un constat : la pandémie de Covid-19 a distendu le lien entre les structures sociales et leurs bénéficiaires partout en France et particulièrement à la Réunion. Pour tenter de remédier à cette situation, l'OSTL a développé un projet de centre social" détaille la commune.

Depuis juin 2022, une équipe dédiée, menée par Alexandra Moungali, directrice du CSSC de l'OSTL, développe le projet qui a pour ambition "de renforcer ces liens étroits avec les habitants en répondant, grâce à une série d'activités et de services, répondant à leurs besoins et leurs envies".



L'ouverture du centre social a été précédée d'une période de préfiguration, qui a permis de recueillir les besoins des habitants des six quartiers de Saint-Pierre. Plusieurs ateliers ont été organisés pour comprendre les attentes de cette population. Au total, 371 personnes ont participé : habitants, acteurs associatifs, élus, contrats de ville, bailleurs sociaux, CIVIS, la CAF, …



- Un projet social "ambitieux" -

4 axes seront mis en place :

- "Être à l'écoute des habitants, accompagner et développer les projets"

Le CSSC s'engage "à être à l'écoute des habitants pour continuer à comprendre leurs besoins et leurs attentes dans un contexte changeant". Il met en place des dispositifs d'accueil et d'accompagnement, tels que la boîte à idées, le cahier de doléances et les passerelles. Il soutient également les projets des habitants, qu'ils soient individuels ou collectifs.



- "Renforcer les liens et les solidarités entre les habitants et les générations"

Le CSSC souhaite favoriser les rencontres et les échanges entre les habitants, quel que soit leur âge ou leur origine. Il propose des activités et des événements qui favorisent la mixité sociale et intergénérationnelle. Il encourage également l'engagement des habitants dans la vie du centre social.



- "Proposer une offre de service utile à la population" -

Le CSSC propose une large gamme d'activités et de services pour répondre aux besoins des habitants, tels que des activités culturelles, sportives, sociales, de loisirs et d'insertion socio-professionnelle. Les tarifs des activités sont calculés en fonction des ressources des habitants. Certaines activités seront gratuites.



- "Permettre une appropriation de l'environnement et du cadre de vie"

Le CSSC souhaite contribuer à la valorisation du quartier et à l'amélioration du cadre de vie des habitants. Il propose des activités et des événements qui favorisent la découverte du quartier et la participation des habitants à sa transformation.



- Des activités et des services pour tous -

Le CSSC proposera un large choix d'activités, pour tous les âges et tous les niveaux :

- Des activités culturelles, telles que des ateliers d’anglais, de danse, etc.

- Des activités sportives, telles que de la gym douce, du fitness, du yoga, …

- Des activités artistiques, telles que des ateliers de couture, etc.

- Des animations hors les murs, telles que des concerts, des spectacles, des festivals, etc.



- Un soutien à la fonction parentale -

Le CSSC proposera également un soutien à la fonction parentale, avec des ateliers sur l'éducation, la psychologie et de l’aide aux devoirs. Ce soutien s'adresse à tous les parents et leurs enfants, quel que soit leur niveau d'éducation. Des ateliers numériques seront également proposés aux parents afin de réduire la fracture numérique dans ces quartiers.



Pour plus d'informations sur le programme du CSSC, contactez l’accueil : 0693 88 71 90.