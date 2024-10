Saint-Pierre : le festival Souffles o.I#5 pose ses valises à Lalanbik

Du 4 au 28 novembre, le festival Souffles o.I#5 pose les pieds dans le sable et s’invite sous les embruns de Saint-Pierre. Cette année, la plateforme de la création en danse dans l’océan Indien à La Réunion, accueillera cette année 17 chorégraphes du Sud et de toute la région (La Réunion, Mayotte, Comores, Inde, Madagascar et Biarritz). Nous publions ci-dessous le communiqué.

Une déclaration d’amour au vivant, aspiration dans le mouvement de l’inconnu, la fluidité du monde, la vie qui nous dépasse et nous porte, nous fait rêver, penser, être, partager.

Lalanbik a ancré depuis 2020 son festival dans le souffle du début de l’été car c’est aussi la saison chez nos ami.es de l’océan indien. La période permet les échanges. La 5ème édition, à la faveur d’une contrainte matérielle - des travaux du Théâtre de Pierrefonds - assume son inspiration et s’amarre en front de mer ; dans le centre-ville de Saint-Pierre. Un dispositif scénique, simple et sobre : une scène sous le ciel, sur la plage et devant l’océan.

Des lumières posées là comme un matériel de camping de dimanche, qui va et vient. La vie. Amarré. S’approcher, s’attacher. Aimer, créer des liens. Avec le monde océan, avec les artistes et tous ces peuples qui nous traversent ; marcher, courir, danser ensemble, jouer et rêvasser.

Amaré. Danse et musique maillées sous les étoiles. Les soirées commencent au coucher du soleil vers 18h30 avec un prélude musical avant de faire place à la danse.

Amaré. Des artistes de La Réunion, de Mayotte et France métropolitaine, des Comores, de Maurice, Madagascar et de l’Inde. Ils et elles. Soraya Thomas, Véronique Asencio, Saodaj, Julie Iarisoa, Didier Boutiana, Hamza Lenoir, Eric Languet, Lil’Cé, Salim M’Zé Hamadi Moissi, Thierry Z.L, Sylvie Robert, Aptchie, Robin Fabre Elissalde, N’Jara Rasamiarison et même le Malandain Ballet Biarritz, présentent des spectacles au cœur battant, époustouflant de désir de joie. Ils et elles évoquent la quête commune de soin et de liens dans l’altérité. Ils et elles explorent les conditions d’existence, l’agriculture, l’océan, la tradition.

Amaré. Saint-Pierre. Elargir son océan à travers l’Inde. Julie Comtois explore en solo les gestes du Bharata Natyam et Arushi Mudgal, très grande danseuse de tradition Odissi, offre, avec ses musiciens, la grande représentation en clôture du Dipavali et allume les étoiles sur la plage avec un concert, de la danse et des préludes au coucher du soleil.

Amaré. Tous ceux et celles qui dansent. Mother Luna Laveaux anime un Colors Kiki Ball dans la fluidité et la fantaisie du voguing autour de Ny Valiha, Ensemble Maloya, Léjim et d’autres. Un bal la poussière orchestré dans un rassemblement de danse et de musique, mêlant les traditions, invite tout le monde dans le rond.

Plus d'informations ici.