Saint-Pierre : le Kerveguen annonce les artistes programmés cette saison

Le Kerveguen, à Saint-Pierre, dévoile sa programmation pour la nouvelle saison culturelle qui débutera sous peu. Reggae Dub, rap, maloya, électro, pop...Il y en aura pour tous les goûts. Nous publions le programme ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com) éclectiquez

• MAD PROFESSOR / EQUALITY HIFI

13 Septembre 21h. 12€ / 20 €



Reggae Dub | Guyana / Réunion



Sound system incontournable, Equality HiFi a su s’imposer parmi les pionniers du genre à la Réunion. Après Tétra Hydro K (l’année dernière), les membres du collectif accueilleront Mad Professor. Chef de file du Dub anglais, génie de l’électronique, cet alchimiste du son sévit depuis les années 80. Neil Fraser, de son vrai nom, est ultra-prolifique. On ne compte plus le nombre d’albums à son actif sur son label Ariwa (dont les séries « Dub me crazy », et « Black Liberation ») et ses productions et collaborations de qualité avec les légendes Lee Scratch Perry, Horace Andy, U Roy ou encore Massive Attack.



Vous l’aurez compris, une belle soirée en perspective où Mad Professor nous embarquera pour un voyage sensoriel dont lui seul a le secret ! A ne pas manquer !



• KRISY / ALAZA



27 Septembre 21h. 12€ / 20 €

Rap | Belgique

Beatmaker, ingénieur du son, réalisateur, producteur mais surtout rappeur, Krisy aka De La Fuentes débarque de Belgique, sa valise pleine de talents.

Il fait partie de ces artistes curieux, aux multiples casquettes qui se nourrissent d’influences protéiformes. Après avoir offert ses compétences à plusieurs artistes comme Damso ou Hamza, il lance sa carrière solo en 2010.

Une série de mixtapes et trois EP plus tard, c’est en 2023 qu’il publie enfin l’album tant attendu Euphoria. Ce dernier contient le titre Bounce sorti 3 ans plus tôt sur Youtube chez Colors, qui rentabilise aujourd’hui plus de 2 millions de vues. Sur cet album, il collabore avec Alpha Wann, Lous & the Yakuzas et même Marc Lavoine. Krisy ne se met pas de barrière, sa musique pulse aux rythmes de ses mots justes et empreints de sincérité. L ’artiste bruxellois aux origines congolaises a su transformer l’essai en euphoria, êtes-vous prêt·e·s pour le match ?

*Rap / Dancehall | La Réunion*



Avec un premier album «Caniculaire» sortie fin 2022 qui a fait sensation, plus de 3M de streams sur les plateformes, Alaza s'impose comme un artiste incontournable de la scène Rap dancehall locale actuelle. Après avoir fait la 1ère Partie de NISKA à l'occasion de la sortie de son album et celle de Caballero & JeanJass ou encore Booba, il été programmé, en 2023, au Festival Francofolies de la Réunion, où il a reçu un accueil chaleureux du public. Alaza poursuit son ascension.

Récemment il à sortie son dernier single intitulé "Infernal".* Artiste engagé qui repousse les limites créatives et artistiques à chaque nouvelle sortie, Azala fait partie de la nouvelle génération à suivre…

• KOULER KAVIAR / Saroyé / Claudio Rabe

4 octobre 21H. 10€ / 6€

- KOULER KAVIAR : 10 ans Gadiembe Maloya

Maloya | Réunion

Un voyage musical où le Kerveguen sera le point de rencontre avec le maloya énergique de Gadiembé Maloya, le métissage explosif de Saroyé et la transe envoûtante de Claudio Rabe !

2014, frères, soeurs cousins, marmay « de Terre-Sainte » se retrouvent à la case familiale et décident de créer un groupe pour le plaisir et dans le respect de la tradition. Gadiembe Maloya est né… Avec un maloya traditionnel revisité et interprété de façon puissante, unretour aux musiques « lontan » et un rappel que la Réunion est une terre de métissage, le groupe se démarque par une présence visuelle originale, une scénographie inédite et une mise en scène performante.10 ans de scènes et 2 albums plus tard, Gadiembe Maloya s’attelle à un nouveau projet sous forme d’hommage, celui de cet instrument chargé d’histoires qui constitue l’âme du maloya, sa sonorité propre : le kayamb (également appelé kaviar ).

Et comme 10 ans ça se fête, le groupe présentera un spectacle exclusif en format XXL avec la présence de différents artistes tels que Shanaëlle, Marmay Gayar, Ti Pimente, Nono (Kiltir ) et Gaëtan des Tambours Sacrés.



Pou son 10 an, Gadiembe Maloya i sa fé pète bann’ kaviar en flèr ! Alor paré pa paré !



Maloya fusion



Saroyé, c’est le nom du bonbon piment qui va mettre le feu dans les fines gueules grandes ouvertes pour un nouveau festin transe-océanique. C’est aussi le nom d’un ouragan qui va laisser des masses dansantes trempées de sueur et pantelantes de plaisir. C’est enfin le nom d’une expédition qui dépasse encore les bornes du méta-continent noir... Avec sa rumba créolisée enrichie de nombreux additifs, Saroyé ouvre une voie aérienne inédite entre la Réunion et Cuba. Amateurs de transe et de danse, si vous voulez faire partie du voyage, préparez-vous à de fortes turbulences !



Global Groove | Réunion



Electro ? Rock ? Hip-Hop ? Claudio Rabe c’est un peu-beaucoup tout ça à la fois et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça déménage ! Artiste polymorphe, ses influences incluent non seulement les sonorités malgaches mais aussi les beats et paroles incisives du rap et les riffs de guitare.

Auteur compositeur, chanteur, danseur, il transporte à chaque prestation, son public dans un voyage musical empreint de méditations, d’histoires et de leçons de vie tirées de son pays d’origine, Madagascar. Après un passage à Bourges pour les Inouïs en avril dernier et au Sakifo en juin, Claudio Rabe, accompagné par quatre talentueux musiciens malgaches, va diffuser son énergie et son groove qui risquent de retourner la scène du Kerveguen !



• WIZDOM / MARSHALL

18 octobre 21h. 10€ / 6€



Pop créole | Réunion



Voilà un décennie que Wizdom, artiste à la force tranquille emporte son audience dans son univers musical sans artifices. Après la sortie de « Be Wise » en 2016 (EP), il sort son premier album « Nout Kouler » en 2019. La même année, il lance officiellement sa chaîne de production Métis-sage en faisant un album featuring (du même nom) et multiplie les collaborations artistiques (Kaf Malbar, Barth, Toulou,…) et musicales (Jamsix, Tsprod, Nirvana). Avec « Dan ker mon péi » (2021), Wizdom s’impose désormais en tant qu’Atikaf. Une transformation nécessaire dans la carrière de l’artiste qui annonce la fin d’un cycle.

Cette « mue » est le fruit d’une prise de conscience identitaire, d’un retour à ses racines.



Marshall, jeune talent originaire de l’Ouest, a rapidement captivé les foules grâce à sa voix unique et ses vidéos de freestyle. Depuis ses débuts, en 2018, il a conquis la scène locale et continue d’évoluer tout en restant fidèle à son authenticité. 2024 marque un tournant dans sa carrière avec la sortie de son 1er album « Sensation ».Préparez-vous à une performance qui ne vous laissera pas indifférent.



• GNAWA DIFFUSION / SABADINKA

15 novembre 21H. 20€ / 12€



Gnawa | France Réunion



Amateurs de musique traditionnelle chaâbi algéroise, de transe gnawa mêlées aux influences modernes du reggae saharien, du raï, du hip-hop et du rock : préparez-vous à vivre une soirée mémorable ! Les légendaires phénix de Gnawa Diffusion sont là, et pour la première fois, vont enflammer la scène du Kerveguen !

Gnawa Diffusion, armée de sa musique, de son chant de résistance et de ses incantations à la liberté, bâtit des ponts entre les générations et les cultures. À travers des textes engagés et poétiques, des grooves ensorcelants et une énergie phénoménale, Amazigh Kateb (fils du célèbre écrivain Kateb Yacine) et ses compagnons font vibrer les foules avec tendresse. Êtes-vous prêt·e·s pour cette expérience unique ?

Mandingue | Réunion



En route pour l’Afrique de l’Ouest, embarquez pour un voyage au rythmes du balafon et de la kora ! Fondé en 2015 par Matthias Dabo, Sabadinka s’inspire de la musique traditionnelle des griots tel que Ballaké Sissoko ou encore Lassana Diabaté. Au fil des années, le groupe a évolué. Composé aujourd’hui de 6 musiciens dont Didier Dijoux à la batterie et Moroni St Alme à la guitare, Sabadinka offre un répertoire aux sonorités plus moderne. En résulte un savoureux mélange qui explore les ponts entre les rythmes ternaires africains et réunionnais et ceux plus actuels. A cela s’ajoutent les voix qui content et chantent en harmonie les histoires de la Nature et des Hommes.

Hymne aux racin

es africaines et au métissage, Sabadinka vous transportera, dès les premières notes, vers les contrées mandingues. A découvrir…



• BLUES MARRON FESTIVAL



22 novembre 21h. 12€ / 20€

Le Blues Marron Festival revient pour une nouvelle édition !



Imaginez le blues américain et le Maloya se tenant la main pour créer une fusion incroyable qui chatouille les tympans et caresse les cœurs. Une rencontre qui dépasse les frontières culturelles et célèbre l’unicité de la musique qui rassemble les peuples.

Pour cette soirée au Kerveguen, maloyèr et blues (wo)men partageront des notes, des mots, une histoire, une culture, un même cri !



- DJELY TAPA, Blues | Mali

"Je pars dans le futur avec l’héritage africain", résumait Djely Tapa à TV5 Monde en parlant de son album Barokan (2019). Auteure-compositrice-interprète basée aujourd’hui à Montréal, Djely Tapa est née dans la région de Kayes (Mali) dans une illuste lignée de griots.

Son père était un légendaire chanteur et danseur et sa mère, l’une des plus grandes cantatrices du Mali. Un héritage qu’elle transporte sur les différentes scènes internationales. Son premier album, Barokan, forgé dans le blues africain, les ambiances sahéliennes et infusé d’électro, a remporté en 2020 le JUNO du meilleur album worl musiques.

La voix puissante et haut-perchée, le débit incandescent et le geste élégant, Djely Tapa explore un langage tourné sur le monde et vers l’avenir, qui fait la synthèse de ses héritages musicaux, transcendé de sons actuels et électro. Ses chansons portent un message de force, d’amour, d’espoir, et elles se font l’écho de luttes féministes et sociales. A ne pas rater !



- GAÏA ELSEY, Blues | Réunion

La voix envoûtante de Gaïa Elsey jongle sans effort entre les rythmes funk et les sonorités recueillies au cours de ses voyages, révélant ainsi sa profonde connexion avec la diversité et la richesse de notre planète. La musique a toujours été au coeur de sa vie. Son talent l’a dejà propulsée sur les scènes de prestigieux festivals tels qu’Escale Bantoo à Kinshasa ou Voices of Women au Kenya et en Ethiopie.



Cette année, elle se prépare à sortir Volcan, un premier Ep à l’esprit neo-world-jazz qui sera le reflet de son amour pour son île, de sa philosophie, son identité créole ouverte sur le monde…



- TI MORIS, Maloya | Réunion



Chanteur de kabaré et de Maloya, Ti Moris, de son vrai nom Joseph Raymond Songoro, est un véritable Zarboutan la Réunion. Autodidacte, celui qui a passé sa vie dans les champs de canne, a su se faire une place de choix dans le paysage musical local. Tout au long de sa carrière, il a côtoyé des icônes du Maloya telles que Danyel Waro et Simon Lagarrigue, enrichissant ainsi son répertoire et son expérience artistique. Aswar kom in moun la di « léspri, lo ker, lo kor lé la ! », alor vien a zot !



• TI FOCK / SOFAZ



6 décembre 21h. 10€ / 6€

Maloya Jazz Electro | Réunion



On ne présente plus Ti Fock ! Avant-gardiste branché sur le jazz, il est une figure emblématique d’un maloya électrique et métissé. Sorcier sonore de génie, il n’a cessé, depuis son premier disque en 1980, d’expérimenter et de surprendre avec un maloya ouvert au monde, teinté d’électro et de jazz. Ne manquez pas cette icône musicale au Kerveguen !



Savant mix entre maloya, gnawa, mandingue et electro, la musique de Sofaz est une véritable explosion de sons. A l’initiative de Thierry Devje et Edouard Chaize, le groupe créé en 2012, est complété avec Siaka Sanou au djembé et Jamal Bijdaa à la danse gnawa et au guembri. Après « Konsyans » en 2017, Sofaz sort « Mèt Ansamb » en 2023, un album enregistré en live et qui résume bien l’esprit du groupe : un creuset de rencontre entre cultures et savoirs où poésie, chant, musique et danse disent les rêves et réalités communes, les espoirs et les colères, la transe pour mieux nous relier et nous relever.

Véritable concentré d’énergie brute, leurs concerts s’apparentent à des éruptions volcaniques ! Un rendez-vous où vous ne ressortirez pas indemne !

Dofé dann la paï kann !