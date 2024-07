Saint-Pierre : le plus jeune bachelier de l'île a 15 ans

Il est HPI et a sauté trois classes

Le plus jeune bachelier de l'île s'appelle Guillaume Leroux. A 15 ans, il est HPI (haut potentiel intellectuel), a sauté trois classes et vient de décrocher son bac mention très bien ce lundi 8 juillet 2024. Tamponnais et élève au lycée Pierre Lagourgue de Saint-Pierre, il obtient une moyenne de 16,01. Nous publions le post de Saint-Pierre ci-dessous (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Guillaume a sauté les classes de CE2, CM1 et la 4e. Il poursuivra ses études à l'ESIROI, l'école d'ingénieurs du campus de Terre-Sainte, en spécialité informatique.