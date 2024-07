Saint-Pierre : les RDV vacances à l'espace Moulin à Café

Jusqu'au vendredi 2 août 2024, la ville de Saint-Pierre propose un programme d'activités riche et varié à l'espace Moulin à Café de la Ravine des Cabris. Parmi les ateliers vacances : danse orientale, initiation à l'anglais, à la couture, à la peinture, des loisirs créatifs et du hip-hop, attendent petits et grands. Nous publions le post de la ville de Saint-Pierre ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

- Danse orientale -

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet et du lundi 29 juillet au vendredi 2 août, 17h/18h30

Pour les enfants de 7 ans et plus

Tarif : 25€/semaine

Intervenante : Valérie 0692 29 12 15

- Initiation à l'anglais -

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet

14h/15h pour les enfants 5 à 7 ans

15h/16h pour les enfants 8 à 10 ans

Tarif : 25€/semaine

Intervenants : Valérie et Kelly 0692 10 84 13

- Initiation à la couture -

Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet

9h/12h pour les ados à partir de 12 ans

Tarif : 25€/semaine

Intervenants : Mme Jousse 0692 58 69 29

- Peinture -

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet, du lundi 22 au vendredi 26 juillet et du lundi 29 juillet au vendredi 2 août

10h/12h à partir de 6 ans

Intervenant : Carole Jamin 0693 81 35 83

- Loisirs créatifs/Up cycling -

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet, du lundi 22 au vendredi 26 juillet et du lundi 29 juillet au vendredi 2 août

10h/12h pour les enfants de 6 ans à 9 ans

13h30/15h30 pour les enfants de 10 ans et plus

Intervenant : Carole Jamin 0693 81 35 83